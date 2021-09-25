Выступление Министра иностранных дел России С.В.Лаврова на общеполитической дискуссии 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Нью-Йорк, 25 сентября 2021 года

Уважаемый господин Председатель,

Уважаемый господин Генеральный секретарь,

Дамы и господа,

Рад возможности выступить с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. То, что мы вновь собрались в этом зале, символизирует коллективную решимость восстановить нормальное общение, прерванное после начала пандемии COVID-19.

По большому счету, у нас нет иного выбора: широкое сотрудничество Объединенных Наций особенно востребовано сейчас, когда число проблем на глобальной повестке дня продолжает расти. Расширяется спектр трансграничных угроз. Серьезный дестабилизирующий заряд несут многочисленные региональные очаги напряженности. Право сильного все чаще пытаются применять против силы права. Среди ведущих держав нет согласия относительно принципов мироустройства.

Для России очевидно, что эффективно противостоять вызовам и угрозам можно лишь солидарными усилиями в строгом соответствии с общепризнанными нормами международного права, прежде всего – целями и принципами Устава ООН. Всемирная организация должна играть в глобальной политике центральную координирующую роль, в полной мере раскрывая свой уникальный потенциал универсальной многосторонности и легитимности.

В последнее время наблюдаем настойчивые попытки принизить роль ООН в решении ключевых проблем современности, «задвинуть» ее на второй план или превратить в послушный инструмент для продвижения чьих-то эгоистичных интересов. Такие попытки отчетливо проявляются в концепции так называемого «порядка, основанного на правилах», которую Запад настойчиво внедряет в политический оборот в противовес международному праву.

Никто, разумеется, не выступает против правил как таковых. В конце концов Устав ООН – это именно свод правил. Но правил, одобренных всеми странами мира. Точно так же любые новые нормы, регулирующие межгосударственное общение, должны согласовываться на универсальных площадках, прежде всего здесь. Когда же они устанавливаются келейно, в обход Всемирной организации, то не могут обладать всеохватной легитимностью.

Переводя дискуссии по ключевым проблемам в удобные для себя форматы, Запад хотел бы исключить из процесса выработки глобальных решений тех, кто имеет свою собственную, иную точку зрения. Не так давно в этой логике Германия и Франция объявили о создании «альянса мультилатералистов», хотя казалось бы, какая еще структура может быть более многосторонней, чем ООН? Однако Берлин и Париж посчитали, что в ООН много «консерваторов», которые сдерживают усилия «передового авангарда». Идеалом «эффективного мультилатерализма» они провозгласили Евросоюз, всем другим предложено на него равняться.

Свежий пример – выдвинутая Администрацией США идея созыва «саммита демократий». Участников, разумеется, Вашингтон будет определять сам, присваивая себе право определять степень соответствия той или иной страны демократическим стандартам. По сути эта инициатива – вполне в духе «холодной войны» – провозглашает новый идеологический «крестовый поход» против всех несогласных. Причем эта линия осуществляется на фоне прозвучавших в выступлении Президента Дж.Байдена слов о том, что США не хотят разделения мира на противостоящие блоки. На деле же «саммит демократий» станет шагом в направлении раскола мирового сообщества на «своих» и «чужих».

Показательно также, что, декларируя приоритет демократии в своих отношениях с любыми партнерами, Вашингтон озабочен исключительно положением дел внутри соответствующих стран. Как только речь заходит об утверждении демократии в сфере международных отношений – США, да и все их союзники, теряют к разговору интерес: никто, дескать, не может посягать на авторитет НАТО и ЕС. Таковы правила.

Недавно Президент Дж.Байден заявил об отказе от использования военных методов, чтобы, как он выразился, «переделывать другие страны». Ожидаем что США сделают следующий шаг и откажутся не только от силовых, но и от любых других методов навязывания своей модели развития.

«Порядок, основанный на правилах» базируется на двойных стандартах. Когда это выгодно Западу – право народов на самоопределение возводится в абсолют. И тогда в нарушение резолюции Совета Безопасности и без всяких референдумов признают в качестве независимого государства искусственно созданное образование Косово, до этого силой отторгнутое от европейского государства – Сербии. Никого не смущает, что Мальвины находятся за 12 тыс. км от Великобритании, а под контролем Парижа и того же Лондона до сих пор, вопреки решениям ООН и Международного суда, остаются бывшие колониальные владения, которые никто не собирается освобождать. Когда же право на самоопределение противоречит геополитическим интересам Запада – как в случае свободного волеизъявления жителей Крыма на референдуме о воссоединении с Россией в 2014 году, – про него забывают, а за реализацию этого права вводят противозаконные санкции. Причина проста: крымчане ведь спасались от ультрарадикалов, совершивших госпереворот на Украине, который был поддержан Западом. То есть к власти в Киеве пришли «свои», а их – по западным правилам – надо брать под защиту и выгораживать.

В русле того же «порядка, основанного на правилах», США сохраняют архаичное торговое эмбарго в отношении Кубы, стремятся диктовать свою волю народам Венесуэлы и Никарагуа – в грубое нарушение уставного принципа невмешательства во внутренние дела суверенных государств. Применение односторонних рестриктивных мер подрывает прерогативы Совета Безопасности и идет вразрез с недавним призывом Генерального секретаря ООН к их приостановке хотя бы на период пандемии.

На размывание ооноцентричного мироустройства направлены и усилия ряда стран по переписыванию истории Второй мировой войны. Члены ЕС и НАТО отказываются поддерживать резолюции Генассамблеи о недопустимости героизации нацизма, отвергают предложения осудить практику разрушения памятников освободителям Европы от «коричневой чумы».

Насаждение «порядка, основанного на правилах» вместо безусловного соблюдения международного права чревато опасными рецидивами блоковой политики, созданием разделительных линий – между группой западных стран и остальными государствами. Впрочем, последние события показали, что волюнтаристские правила могут применяться и внутри западного лагеря, если кто-то там становится слишком самостоятельным. По крайней мере многие мировые СМИ расценили эпопею с поставками подводных лодок в Австралию как реакцию на разговоры о «стратегической автономии» Европы, которые активизировались после поспешного выхода США из Афганистана. Сложившаяся вокруг этого выхода ситуация хаоса тоже является иллюстрацией тех правил, на которых Запад хотел бы строить свой миропорядок.

Убеждены, что пора извлекать уроки из опасных последствий курса на подрыв ооноцентричной архитектуры, которая была сформирована по итогам Второй мировой войны и не раз служила надежной страховкой от катастрофических сценариев. Перед лицом глобальных вызовов мировому сообществу необходимо единение, а не новый раскол. Россия твердо выступает за отказ от любой конфронтации и стереотипов, за объединение усилий для решения ключевых задач развития и выживания человечества. Для этого у нас есть достаточно инструментов. Прежде всего – это ООН и ее Совет Безопасности, который необходимо адаптировать к реалиям полицентричного миропорядка, расширив его состав за счет стран Азии, Африки и Латинской Америки.

Стимулировать налаживание подлинно коллективных действий могут и должны постоянные члены Совета Безопасности ООН, несущие в соответствии с Уставом особую ответственность перед Организацией. Президент России В.В.Путин предложил созвать саммит «большой пятерки» для честного разговора по проблемам глобальной стабильности.

Большие ожидания связывают и с перспективами российско-американского диалога о будущем контроля над вооружениями, о начале которого договорились на российско-американском саммите в Женеве. При наличии доброй воли выход на взаимоприемлемые решения вполне реален. Весь мир был обнадежен согласием новой Администрации США с нашим предложением продлить Договор об ограничении СНВ без каких-либо условий. Огромное значение имело подтверждение в совместном заявлении президентов России и США приверженности принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.

Ответственный подход востребован и в других областях стратегической стабильности. После выхода Вашингтона из Договора РСМД Россия взяла на себя одностороннее обязательство не размещать такие ракеты наземного базирования – как в ядерном, так и неядерном оснащении – в регионах, где не будут развертываться аналогичные системы американского производства. По-прежнему ожидаем реакцию членов НАТО на наше предложение объявить аналогичный мораторий, подкрепленный – подчеркну это особо – взаимными мерами верификации.

Среди новых глобальных вызовов и угроз – намерение отдельных государств милитаризировать Интернет, развязать гонку кибервооружений. Россия выступает за согласование на площадке ООН путей обеспечения международной информационной безопасности. Здесь тоже критерием должны быть не чьи-то «специальные правила», а универсальные договоренности, позволяющие транспарентно, с опорой на факты, рассматривать любые озабоченности. На это нацелены наши инициативы о выработке единых норм ответственного поведения государств в сфере использования ИКТ и о подготовке универсальной конвенции по борьбе с киберпреступностью.

Наряду с цифровым пространством, некоторые страны рассматривают космос как сферу противоборства. Считаем это опасной тенденцией и предлагаем запретить размещение в космосе любых видов вооружений, равно как и применение там силы или угрозы силой. Российско-китайский проект соответствующего договора остается на столе переговоров Конференции по разоружению.

Россия последовательно выступает с инициативами и по другим проблемам, требующим солидарных действий.

Сегодня, через двадцать лет с момента чудовищных по своей жестокости терактов в Нью-Йорке, как никогда актуален призыв Президента России В.В.Путина сформировать широкую антитеррористическую коалицию – без «двойных стандартов», на основе международного права. Ожидаем реакции и на российскую инициативу о выработке Конвенции по борьбе с актами химического и биологического терроризма.

Только на основе международного права, путем вовлечения всех заинтересованных сторон и учета их интересов можно добиться прогресса и в урегулировании региональных конфликтов. В Афганистане, Сирии, Ливии, Йемене, других «горячих точках» от всех внешних игроков требуется понимание культурно-цивилизационной специфики общества, отказ от политизации гуманитарной помощи, оказание содействия в формировании широкопредставительных органов власти, включающих все основные этноконфессиональные и политические силы соответствующих стран. Руководствуясь таким подходом, Россия конструктивно участвует в продвижении афганского урегулирования через «расширенную тройку» и «Московский формат», способствует стабилизации ситуации в Сирии в рамках «Астанинского процесса», работает со всеми ливийскими сторонами в целях реализации политических реформ.

Происходящие в ближневосточном регионе процессы не должны отодвигать на задний план задачу достижения устойчивого палестино-израильского урегулирования на общепризнанной международно-правовой базе, предполагающей создание независимого жизнеспособного палестинского государства, сосуществующего в мире с Израилем. Выступаем за перезапуск прямых переговоров между израильтянами и палестинцами, за активизацию роли «квартета» международных посредников в координации с Лигой арабских государств.

Россия продолжит вносить вклад в нормализацию отношений между Ираном и его арабскими соседями. Вместе с партнерами добиваемся скорейшего возобновления полноценной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. Для долгосрочной стабилизации всего региона требуется комплексный подход. На это направлена обновленная российская Концепция обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива, недавно распространенная в качестве документа СБ и ГА ООН.

В контексте поиска путей преодоления региональных кризисов готовы делиться уникальным российским опытом мирного сосуществования различных цивилизаций, религий и культур. Ожидаем весомых практических результатов от Всемирной конференции по межкультурному и межконфессиональному диалогу, которая состоится в Санкт-Петербурге 16-18 мая 2022 года, её проведение поддержано Генеральным секретарем ООН А.Гутеррешем и руководством Межпарламентского союза.

Сегодня многократно возрастает значение гуманитарного социально-экономического и природоохранного измерений деятельности ООН. Важно избежать искушения делать и эти сферы предметом геополитических игр и недобросовестной конкуренции.

COVID-19 – наш общий враг. Поддерживаем взаимное признание вакцин, одобренных национальными надзорными органами, в интересах скорейшего снятия ограничений на международные поездки граждан.

Принципиально важно не ослаблять усилия по реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Рассчитываем, что достижению ЦУР помогут решения состоявшегося на днях Саммита ООН по продовольственным системам.

Выступаем за укрепление центральной роли ООН в формировании природоохранной повестки дня на основе равноправия и уважения интересов друг друга, включая учет социально-экономических реалий. Иначе будет трудно мобилизовать все государства на достижение общемировых климатических целей.

На поиск баланса интересов следует настраивать работу всех структур, влияющих на эффективность глобального управления, по максимуму использовать потенциал такого инклюзивного объединения, как «Группа двадцати», куда входят и «старые», и «новые» динамично развивающиеся мировые центры – такие, как БРИКС и их единомышленники. С интересом восприняли Глобальную инициативу в области развития Председателя КНР Си Цзиньпина, созвучную нашим подходам.

Россия с союзниками и партнерами поддерживает укрепление взаимодополняющих сетевых альянсов через развитие интеграционных процессов в рамках СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС. Существенный позитивный заряд несет в себе инициатива Президента России В.В.Путина о формировании Большого Евразийского партнерства с подключением АСЕАН, который играет центральную роль в определении норм поведения в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В целом региональный аспект развития мира становится все более определяющим. Многое зависит от того, сможем ли мы перевести в конструктивное русло нарастающее соперничество между регионами. Кто важнее: Европа или Азия? Тихий или Индийский океан? Будет ли создан «латиноамериканский Евросоюз»? Зачем делать Африку ареной противоборства?

В Уставе ООН есть глава VIII, посвященная отношениям с региональными организациями. На этой основе Генеральный секретарь ежегодно собирает такие организации для обмена мнениями о глобальной политике. Считаем полезным сделать в этом формате следующий шаг и использовать его для подготовки предложений о гармонизации региональных устремлений в целях максимально эффективного глобального ответа на вызовы времени.

Все мы – «в одной лодке». В наших общих интересах – чтобы она крепко держалась на волнах мировой политики. Мы разные, но это не должно мешать нам работать на благо наших народов и всего человечества. Только так сможем выполнить высокую миссию Организации Объединенных Наций – уберечь нынешнее и грядущее поколение от войн, болезней и голода, построить более мирное, стабильное и демократичное будущее для всех.

В заключение предлагаю хэштэг: «НашиПравилаУставООН».