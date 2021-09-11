О консультациях заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина с помощником Министра иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов по политическим вопросам, Постоянным представителем ОАЭ при ООН в Нью-Йорке Ланой Заки Нуссейбе

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

24 сентября «на полях» 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинин провел консультации с помощником Министра иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов по политическим вопросам, Постоянным представителем ОАЭ при ООН в Нью-Йорке Ланой Заки Нуссейбе в контексте избрания этой ближневосточной страны непостоянным членом Совета Безопасности ООН на период 2022-2023 гг.

Состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу вопросов на повестке дня СБ, включая ряд региональных досье. Отдельное внимание было уделено положению дел в Афганистане, Ливии и Сирии, а также развитию ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Консультации подтвердили приверженность Москвы и Абу-Даби коллективному поиску ответов на вызовы современности при уважении центральной координирующей роли ООН в мировых делах, с опорой на цели и принципы Устава ООН и другие основополагающие нормы международного права. С обеих сторон продемонстрирован настрой на развитие плотного диалога и координации на «площадке» Совета.