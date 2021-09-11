О беседе Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Республики Сингапур В.Балакришнаном

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

25 сентября Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров «на полях» 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (г.Нью-Йорк) провел беседу с Министром иностранных дел Республики Сингапур В.Балакришнаном.

Обсужден широкий круг вопросов двусторонней повестки дня, включая противодействие распространению новой коронавирусной инфекции. Заинтересованный обмен мнениями по международной и региональной тематике показал близость подходов России и Сингапура к решению актуальных проблем современности. Отдельное внимание уделено развитию ситуации в Афганистане и Мьянме.