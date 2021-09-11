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25.09.2119:02
О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина с заместителем Генерального секретаря ООН, руководителем Управления ООН по координации гуманитарных вопросов М.Гриффитсом
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
24 сентября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинин «на полях» недели высокого уровня 76-й сессии ГА ООН встретился с заместителем Генерального секретаря ООН, руководителем Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Мартином Гриффитсом.
Состоялся развернутый обмен мнениями по ситуации в Афганистане, Сирии и Йемене с акцентом на необходимость продолжения комплексного гуманитарного содействия всем нуждающимся без предварительных условий и в соответствии с имеющимися решениями СБ и ГА ООН.