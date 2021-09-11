Об участии заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина в министерской конференции по Ливии в Нью-Йорке

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

22 сентября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинин «на полях» недели высокого уровня 76-й сессии ГА ООН принял участие в министерской конференции по Ливии под сопредседательством ФРГ, Франции и Италии. Впервые в форуме приняли участие африканские соседи – Чад, Нигер и Судан.

В ходе мероприятия подробно обсуждалась ситуация «на земле» в Ливии и вокруг нее, задачи достижения прочной стабилизации и соблюдения режима прекращения боевых действий, а также проведения экономических реформ и постконфликтного восстановления. Была подтверждена приверженность проведению президентских и парламентских выборов в стране 24 декабря с.г., важность обеспечения вывода иностранных сил и наемников, консолидации национальных структур для поддержания безопасности, как это предусмотрено в резолюциях 2570 и 2571 СБ ООН, итоговых документах Берлинских форумов. Подчеркнута роль Миссии ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ) в продвижении процесса ливийского урегулирования.