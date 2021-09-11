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25.09.2118:56

О беседе Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Республики Сербии Н.Селаковичем

1913-25-09-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

25 сентября «на полях» 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась беседа Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Республики Сербии Н.Селаковичем.

В ходе обмена мнениями по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки подчеркнута обоюдная нацеленность на дальнейшее динамичное развитие российско-сербских отношений, углубление стратегического партнерства двух стран.

Подробно рассмотрена ситуация на Балканах с акцентом на положении в Косово и Боснии и Герцеговине. Констатирована близость подходов по основным параметрам. Выражена приверженность продолжению тесной координации на данном направлении с опорой на резолюцию СБ ООН 1244 и международное право.

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