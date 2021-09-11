Выступление Постоянного представителя Российской Федерации при ОБСЕ А.К.Лукашевича на заседании Постоянного совета ОБСЕ по вопросу ухудшающейся ситуации на Украине и продолжающегося невыполнения украинскими властями Минских договоренностей, Вена, 23 сентября 2021 года

Уважаемая госпожа Председатель,

Вновь вынуждены акцентировать, что ситуация на Украине ухудшается в условиях саботажа властями этой страны обязательств по Минским соглашениям. Курс очевиден: на фоне рассуждений о якобы невыполнимости минского «Комплекса мер» от 12 февраля 2015 года украинское руководство стремится «заморозить» все возможности политического урегулирования, продолжая тем временем военную активность в Донбассе. Несмотря на то, что количество ежедневных нарушений режима прекращения огня исчисляется не тысячами, а сотнями, каждая из таких перестрелок ставит под угрозу жизнь и здоровье мирных граждан.

21 сентября отмечался учрежденный ООН Международный день мира – как день отказа от насилия и день прекращения огня. В этот же день, по сообщениям муниципальных властей г.Ясиноватая, расположенного в отдельных районах Донецкой области, на город обрушилось не менее 15 мин калибром 120 мм. В результате обстрела зафиксированы попадания по территории профессионального лицея №69, поврежден газопровод. Дети – воспитанники находящейся поблизости школы-интерната №14 – были вынуждены укрываться в убежище. Эти кадры облетели многие СМИ. Ожидаем, что Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ) оперативно осмотрит место событий, изучит и сообщит о последствиях упомянутого обстрела.

Как заявили представители Донецка, попытки задействовать координационный механизм для прекращения огня были проигнорированы украинской стороной. Подчеркиваем насущную необходимость скорейшей отладки такого механизма. С сожалением отмечаем, что согласование сторонами дополнительного протокола к мерам по усилению режима прекращения огня до сих пор не состоялось. Дискуссии на этот счет давно ведутся в рабочей подгруппе по вопросам безопасности Контактной группы. Впрочем, они по-прежнему безрезультатны в силу обструкционистской позиции представителей Киева, уклоняющихся в нарушение мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года от контактов с представителями Донецка и Луганска в рамках действующего состава Совместного центра контроля и координации.

Показательно, как в данном контексте из уст представителей украинских властей исчезают даже ритуальные упоминания Минских соглашений. Так, прибыв в Нью-Йорк для участия в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Президент Украины В.Зеленский заявил, что намерен использовать площадку этой международной организации, как и многие другие, для неких «поисков решений» по Донбассу. Характерно, что он предпочел не вспоминать об уже найденных там же решениях. В частности, о принятой 17 февраля 2015 года резолюции 2202 Совета Безопасности ООН, одобрившей «дорожную карту» урегулирования кризиса на Украине – «Комплекс мер». Не вспомнил он и о приверженности полному выполнению Минских соглашений, которую задекларировал в итоговом документе «нормандского» саммита 9 декабря 2019 года. И о своем предвыборном обещании народу Украины говорить и договариваться с кем угодно, «лишь бы не умирал ни один человек».

За почти два с половиной года президентства В.Зеленского в ходе конфликта на востоке Украины по подсчетам СММ только от обстрелов погибло не менее 20 и ранено не менее 117 мирных жителей по обе стороны линии соприкосновения, а результативный диалог с представителями Донбасса, как это предписано Минскими соглашениями, так и не начался.

В данной связи показательны результаты социологических исследований, проведенных в августе центром «Социальный мониторинг» и Центром экономических и политических исследований имени А.Разумкова. 69% респондентов заявили, что с каждым новым президентом жизнь на Украине становится только хуже. Высок уровень тех, кто считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении – их около 73%.

Характерно, что более половины опрошенных украинцев – около 53% – убеждены, что выполнение Минских соглашений соответствует интересам Украины. Примерно столько же – 51% – высказались за то, чтобы для урегулирования конфликта на востоке страны В.Зеленский осуществил контакты с представителями отдельных районов Донбасса. Примечательно и то, что проводимый сейчас действующим президентом курс положительно оценивают лишь около 14% опрошенных украинцев.

В целом, за более чем семь лет конфликта ключевой вопрос урегулирования – обеспечение прав жителей Донбасса, включая их языковые права – даже не приблизился к решению. Предусмотренный Минскими соглашениями особый статус Донбассу не предоставлен. В силе остается и принятое Верховной Радой в июле 2020 года постановление №795-IX, исключающее возможность проведения местных выборов в Донбассе на основе Минских соглашений. Более того, правительством разработан и в августе с.г. внесен в Верховную Раду законопроект о т.н. «переходном периоде», который полностью перечеркивает возможность политического урегулирования в соответствии с «Комплексом мер».

Приняты и вступили в силу другие дискриминационные законы, идущие вразрез с предписаниями «Минска» – об образовании, о государственном языке и другие. Не говоря уже об их нестыковках с положениями конституции страны и нарушениях многочисленных международных обязательств Украины. И всё это при попытках вообще забыть о Донбассе и отвлечь украинцев рассуждениями о мнимой «внешней агрессии» вместо решения насущных проблем.

За те же семь с лишним лет, пока прежние и нынешние руководители Украины уклоняются от добросовестной реализации Минских соглашений, активно шел процесс милитаризации страны. С 2014 года численность вооруженных сил Украины увеличилась почти на 60%, а военные расходы выросли более чем в четыре раза и составляют порядка 6% ВВП. В такую милитаризацию активно вкладываются внешние кураторы «постмайданной» Украины, накачивая её всё новыми летальными вооружениями, боеприпасами и военной техникой. На этой неделе на Украине стартовали очередные учения с привлечением иностранных военнослужащих и военной техники.

Критики власти, которые осмеливаются обращать внимание на необходимость выполнения Минских соглашений в соответствии с их буквой и духом, нейтрализуются. Достаточно посмотреть историю уголовных производств против видных общественных и политических деятелей хотя бы в текущем году. Как, впрочем, ликвидируются и площадки, на которых они высказывали своё мнение. Борьба с неугодными СМИ возведена в ранг официальной политики. Негосударственные медиа-ресурсы, ретранслирующие иную, нежели у властей, точку зрения, тотчас объявляются пособниками «агрессора» и выводятся из информационного поля. На них оказывается беспрецедентное давление, включая реальное воплощение угроз их закрыть. Зачастую в форме внесудебных расправ.

Очередная иллюстрация действий властей по зачистке информационного поля – запуск Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания процесса отзыва лицензии у телеканала «НАШ». На сей раз власти обратились в Окружной административный суд Киева с соответствующим иском, по которому он открыл производство 22 сентября. Это произошло после четвертой в текущем году внеплановой проверки телеканала. Параллельно тот же орган назначил внеочередные проверки телеканалов «Интер» и «Первый независимый». Призываем Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Т.Рибейру обратить на такую жесткую цензуру самое серьезное внимание. Меры властей Украины по системному преследованию неугодных изданий требуют должной реакции ОБСЕ.

В завершение подчеркнем – путь к нормализации ситуации на Украине лежит через отказ от практикуемых властями этой страны методов военного и невоенного подавления инакомыслия. Необходим подлинно инклюзивный и результативный общенациональный диалог. Убеждены – конфликт на востоке Украины может и должен быть урегулирован путем добросовестного выполнения всех положений «Комплекса мер» как безальтернативной основы достижения устойчивого мира в Донбассе.

Благодарю за внимание.