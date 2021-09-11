О встрече Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Генеральным секретарем ООН А.Гутеррешем

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

24 сентября в Нью-Йорке «на полях» 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров встретился с Генеральным секретарем ООН А.Гутеррешем.

Состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу актуальных международных вопросов, включая реагирование системы ООН на пандемию COVID-19 и подготовку к 26-й сессии Конференции Сторон Рамочной Конвенции ООН об изменении климата. Затронут ряд региональных сюжетов, включая ситуацию в Афганистане, на востоке Украины, в Сирии и Ливии. Отдельно обсуждены вопросы назначения на руководящие посты в системе ООН.

С обеих сторон подчеркнута важность дальнейшего укрепления центральной роли ООН на мировой арене и подтверждена нацеленность на развитие взаимовыгодного сотрудничества России со всемирной Организацией.