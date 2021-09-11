О встрече Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Председателем Президентского Совета Ливии М.Менфи

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

24 сентября Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров провел переговоры с Председателем Президентского Совета Ливии Мухаммедом Менфи «на полях» 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В ходе обстоятельного обмена мнениями о складывающейся ситуации в Ливии был отмечен определенный прогресс, достигнутый в ливийском урегулировании за последний год. Дана положительная оценка деятельности сформированных в стране весной 2021 г. центральных органов власти на переходный период – Президентского совета и Правительства национального единства. В качестве главного приоритета переходного ливийского руководства обозначены подготовка и проведение намеченных на 24 декабря 2021 г. президентских и парламентских выборов.

Была констатирована необходимость консолидации международной поддержки переходным ливийским властям в целях дальнейшего продвижения политпроцесса при ведущей роли ООН в соответствии с резолюциями 2510 и 2570 СБ ООН, решениями Международной берлинской конференции по Ливии.

С российской стороны подтверждена важность достижения общеливийского консенсуса по ключевым пунктам национальной повестки дня при учете интересов всех ливийцев с целью сохранения единства, суверенитета и территориальной целостности страны.