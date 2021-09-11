О встрече Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Министром иностранных дел и международного сотрудничества Мали А.Диопом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

24 сентября «на полях» 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел и международного сотрудничества Республики Мали А.Диопом.

Главы внешнеполитических ведомств рассмотрели актуальные вопросы развития российско-малийского сотрудничества в различных сферах. Подробно была обсуждена проблематика противодействия террористической угрозе в Сахаро-Сахельском регионе.