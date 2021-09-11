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25.09.2101:15

О встрече Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Министром иностранных дел и международного сотрудничества Мали А.Диопом

1908-25-09-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

24 сентября «на полях» 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел и международного сотрудничества Республики Мали А.Диопом.

Главы внешнеполитических ведомств рассмотрели актуальные вопросы развития российско-малийского сотрудничества в различных сферах. Подробно была обсуждена проблематика противодействия террористической угрозе в Сахаро-Сахельском регионе.

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