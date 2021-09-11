Ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова и Министра иностранных дел и международного сотрудничества Мали А.Диопа по итогам переговоров, Нью-Йорк, 24 сентября 2021 года

Вопрос: Как Вы можете оценить двусторонние отношения?

С.В.Лавров: Передаю наилучшие пожелания малийскому народу. Договорились содействовать нашему сотрудничеству во всех сферах.

Вопрос: Как бы Вы могли прокомментировать переговоры? Какие темы обсуждали?

А.Диоп: С Россией мы обсуждали диалог. Сегодня я встретился с моим другом, Министром иностранных дел России С.В.Лавровым. Мали и Россия - друзья. У нас исторически сложились длительные партнерские отношения, которые мы хотим укреплять. Сотрудничаем во всех сферах: экономика, образование, культура, взаимоотношения между людьми, а также в вопросах обороны и безопасности, в том числе региональной.

Россия – член Совета Безопасности ООН. Хотим, чтобы она и дальше поддерживала Мали. Ключевой момент, который мы переподтвердили, - это готовность нашей страны сотрудничать с Россией и продолжать наше партнерство в интересах безопасности Мали.