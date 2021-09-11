Об участии заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябкова в Конференции по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

23-24 сентября в онлайн-формате состоялась 12-я Конференция по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Данное мероприятие проводится раз в два года в соответствии со статьей XIV Договора.

Российскую межведомственную делегацию возглавлял заместитель Министра иностранных дел С.А.Рябков, который выступил в первый день этого форума и огласил текст заявления Президента Российской Федерации В.В.Путина по случаю 25-летия открытия ДВЗЯИ для подписания. В российском выступлении особо подчеркнуто, что судьба Договора до сих пор не определена – за четверть века своего существования он так и не вступил в силу. Ответственность за это несут оставшиеся восемь государств из списка стран, чья ратификация обязательна для превращения ДВЗЯИ в полноценный международно-правовой инструмент. В их адрес вновь направлен призыв без промедления ратифицировать Договор.

По итогам Конференции принята заключительная декларация, содержащая перечень мер по содействию вступлению в силу ДВЗЯИ.

Координаторские функции в этом процессе на двухлетний срок перешли от Алжира и ФРГ к Италии и ЮАР.