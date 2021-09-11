О встрече Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с делегацией «тройки» Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ)

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

24 сентября Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров встретился «на полях» 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке с делегацией «тройки» Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива во главе с Министром иностранных дел Королевства Бахрейн Абдель Латыфом Бен Рашидом Аз-Зайяни.

В ходе беседы рассмотрен комплекс вопросов дальнейшего поступательного развития отношений Российской Федерации с государствами Совета сотрудничества, включая созыв очередного заседания стратегического диалога Россия – ССАГПЗ на уровне министров иностранных дел. С.В.Лавров выразил убежденность в том, что многовекторные связи Российской Федерации с членами этой региональной организации будут и далее успешно развиваться на благо народов наших стран.

Состоялся углубленный обмен мнениями по актуальной ближневосточной проблематике, а также по обновленной российской Концепции обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива. Отмечена важность укрепления координации между Россией и странами-членами ССАГПЗ в интересах стабилизации обстановки и недопущения эскалации напряженности в этом стратегически важном районе мира.