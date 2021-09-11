О беседе Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с заместителем Премьер-министра, Министром иностранных дел Королевства Таиланд Д.Праматвинаем

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

24 сентября Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров «на полях» 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в г.Нью-Йорке провел беседу с заместителем Премьер-министра, Министром иностранных дел Королевства Таиланд Д.Праматвинаем.

Обсуждались приоритетные направления российско-таиландского взаимодействия, включая продвижение политического диалога, расширение торгово-экономической кооперации и гуманитарных связей, а также сотрудничество по противодействию пандемии новой коронавирусной инфекции. Состоялся углубленный обмен мнениями по актуальным темам международной и региональной повестки дня.