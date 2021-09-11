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24.09.2120:27

О беседе Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с заместителем Премьер-министра, Министром иностранных дел Королевства Таиланд Д.Праматвинаем

1905-24-09-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

24 сентября Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров «на полях» 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в г.Нью-Йорке провел беседу с заместителем Премьер-министра, Министром иностранных дел Королевства Таиланд Д.Праматвинаем.

Обсуждались приоритетные направления российско-таиландского взаимодействия, включая продвижение политического диалога, расширение торгово-экономической кооперации и гуманитарных связей, а также сотрудничество по противодействию пандемии новой коронавирусной инфекции. Состоялся углубленный обмен мнениями по актуальным темам международной и региональной повестки дня.

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