О встрече Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Президентом Республики Словении Б.Пахором

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

24 сентября «на полях» общеполитической дискуссии 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке прошла встреча Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова и Президента Республики Словении Б.Пахора.

Состоялся заинтересованный обмен мнениями по ряду актуальных вопросов двустороннего взаимодействия, международной и региональной повестки дня, в том числе в свете текущего председательства Словении в Совете Европейского союза.

Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее конструктивное развитие российско-словенских отношений.