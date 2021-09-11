Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с косовоалбанской информационной провокацией в отношении российских журналистов

В отношении двух российских корреспондентов МИЦ «Известия» («5 канал») совершена провокация при участии временных органов самоуправления Автономного края Косово и Метохии (КиМ), которые ведут себя как органы беззаконного самоуправства.

Российские журналисты не были допущены на территорию самопровозглашенного Косово для выполнения редакционного задания, что само по себе следует квалифицировать не иначе как произвол и нарушение принципов свободы СМИ, о ценности которой без устали твердят западные кураторы косовоалбанцев. Вслед за этим по каналам местных СМИ была распространена ложная информация о якобы причастности корреспондентов к выполнению неких иных, не связанных с журналистикой, задач на территории КиМ.

Явным признаком участия местных властей в этой провокации служит слив данных российских журналистов. Копии документов были опубликованы в косовских СМИ и выданы за свидетельство «российского следа» во всех бедах Косова.

Расцениваем данный возмутительный инцидент как свидетельство неспособности руководства автономного края обеспечить цивилизованные, отвечающие общепризнанным стандартам в области защиты свободы слова и прав СМИ условия для журналистской деятельности, а также как акт преднамеренной дезинформации, целью которого было переключение внимания широкой общественности от истинных причин социально-экономической напряженности в КиМ. Считаем важным отметить, что часть ответственности за эти далекие от демократических идеалов проявления лежит на западных «опекунах» края.

Рассчитываем, что уполномоченные международные структуры также дадут адекватную оценку произошедшему.