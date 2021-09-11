О встрече Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Министром иностранных дел и национальной диаспоры за рубежом Алжира Р.Ламамрой

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

24 сентября в Нью-Йорке «на полях» 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел и национальной диаспоры за рубежом Алжирской Народной Демократической Республики Р.Ламамрой.

В ходе беседы обсуждались первоочередные шаги по развитию российско-алжирских отношений, прежде всего за счет активизации политического диалога и повышения эффективности многопланового сотрудничества.

Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам мировой и региональной повестки дня, включая Сирию, Ливию и западносахарское урегулирование. Министры подчеркнули важность урегулирования конфликтных ситуаций исключительно на основе общепризнанных принципов международной законности, без вмешательства извне и при соблюдении права народов самим определять свое будущее.