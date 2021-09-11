О встрече Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Президентом Республики Кипр Н.Анастасиадисом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

24 сентября в Нью-Йорке «на полях» 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Президентом Республики Кипр Н.Анастасиадисом.

В ходе беседы были обсуждены нынешнее состояние и перспективы развития российско-кипрских отношений в различных областях. Акцентирована готовность к дальнейшему углублению политического диалога. С.В.Лавров и Н.Анастасиадис приветствовали возобновление регулярного авиасообщения между странами. Подчеркнута взаимная заинтересованность в продолжении конструктивного взаимодействия в рамках ООН.

Состоялся обмен мнениями по международной и региональной проблематике с акцентом на ситуации в кипрском урегулировании. Министром подтверждена принципиальная позиция России как постоянного члена Совета Безопасности ООН в пользу достижения справедливого, жизнеспособного и всеобъемлющего решения кипрской проблемы в существующих международно-правовых рамках. Выражена поддержка усилиям Генерального секретаря ООН по возобновлению межобщинного диалога в целях воссоединения острова.