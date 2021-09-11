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24.09.2118:02

О встрече Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с руководителями организаций еврейской общины США

1899-24-09-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

23 сентября в рамках участия в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров провел встречу с руководителями организаций еврейской общины США.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам российско-американских отношений и ряду международных тем. Обсуждались также совместные усилия по противодействию неонацизму и недопущению переписывания истории Второй мировой войны.

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