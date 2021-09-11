О встрече Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с руководителями организаций еврейской общины США

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

23 сентября в рамках участия в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров провел встречу с руководителями организаций еврейской общины США.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам российско-американских отношений и ряду международных тем. Обсуждались также совместные усилия по противодействию неонацизму и недопущению переписывания истории Второй мировой войны.