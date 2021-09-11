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24.09.2116:58
О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябкова с Послом Республики Колумбии в Российской Федерации А.Лопесом Кабальеро
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
24 сентября состоялась встреча заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябкова с Послом Республики Колумбии в Российской Федерации А.Лопесом Кабальеро по случаю завершения его дипломатической миссии в России.
В ходе состоявшейся беседы были рассмотрены некоторые вопросы двусторонней повестки дня и взаимодействия на международной арене.
С.А.Рябков выразил признательность А.Лопесу Кабальеро за его вклад в укрепление дружбы и конструктивного сотрудничества между Россией и Колумбией и пожелал ему успехов в дальнейшем.