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24.09.2116:58

О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябкова с Послом Республики Колумбии в Российской Федерации А.Лопесом Кабальеро

1898-24-09-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

24 сентября состоялась встреча заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябкова с Послом Республики Колумбии в Российской Федерации А.Лопесом Кабальеро по случаю завершения его дипломатической миссии в России.

В ходе состоявшейся беседы были рассмотрены некоторые вопросы двусторонней повестки дня и взаимодействия на международной арене.

С.А.Рябков выразил признательность А.Лопесу Кабальеро за его вклад в укрепление дружбы и конструктивного сотрудничества между Россией и Колумбией и пожелал ему успехов в дальнейшем.

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