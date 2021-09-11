Выступление заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябкова на 12-й Конференции по содействию вступлению в силу ДВЗЯИ, 23 сентября 2021 года

Уважаемые дамы и господа,

Приветствую всех участников этого важнейшего в области нераспространения ядерного оружия мероприятия.

Пандемия COVID-19 ограничивает возможности очного общения на международном уровне. Мы вынуждены проводить данную Конференцию в виртуальном формате. Надеюсь, что ситуация в скором времени изменится, и традиционная практика личных встреч возобновится.

В связи с 25-летием открытия для подписания ДВЗЯИ Президент Российской Федерации В.В.Путин выступил с заявлением. Разрешите огласить его текст:

«Двадцать пять лет назад был открыт для подписания Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Разработка этого исторического документа, нацеленного на кардинальное укрепление режима нераспространения ядерного оружия, подтвердила, что даже самые сложные вопросы глобальной безопасности можно и нужно решать путем переговоров и компромисса.

Россия ратифицировала Договор в 2000 году и с тех пор неукоснительно соблюдает его положения, активно участвует в работе Подготовительной комиссии Организации по ДВЗЯИ. На сегодняшний день Договор подписан 185 странами и ратифицирован 170 из них, однако, к сожалению, так и не вступил в силу. Превращению его в полноценный международно-правовой инструмент препятствует позиция восьми государств из числа тех, ратификация Договора которыми обязательна. Очевидно, что подобная ситуация отнюдь не способствует делу ядерного нераспространения и разоружения.

Рассчитываем, что руководство стран, от которых зависит судьба ДВЗЯИ, проявит политическую волю, и уже в ближайшие годы удастся обеспечить условия для вступления этого важнейшего многостороннего соглашения в силу. Это, несомненно, отвечало бы интересам всего мирового сообщества. В.Путин».

Уважаемые дамы и господа,

ДВЗЯИ был и остается важнейшим инструментом проверки в области ядерного нераспространения. Нет никаких сомнений, что его полноформатное функционирование, которое возможно только после вступления Договора в силу, станет существенным вкладом в продвижение к безъядерному миру.

Россия приветствует подписание и ратификацию ДВЗЯИ Кубой и ратификацию Союзом Коморских Островов. Каждая новая ратификация исключительно важна для ДВЗЯИ – она приближает Договор к статусу универсального.

При этом мы видим, что за период после проведения предыдущей Конференции в 2019 году кардинальных подвижек с вступлением ДВЗЯИ в силу не наблюдается. По-прежнему восемь государств из Приложения 2 к Договору не смогли предпринять практические действия для подписания и/или ратификации ДВЗЯИ.

Отсутствие прогресса на этом направлении создает серьезные препятствия в сфере ядерного нераспространения и разоружения. Трудно разрабатывать новые договоренности, когда уже существующие не могут полноценно функционировать даже спустя четверть века с момента их заключения.

Убежден, что в такой важнейшей сфере, как нераспространение ядерного оружия, не должно быть места политической ангажированности и, тем более, попыткам обеспечить для себя стратегические преимущества через отказ участвовать в ключевых международных договорах. Недопустимо, чтобы международная безопасность становилась заложницей амбиций тех или иных стран.

Уважаемые дамы и господа,

Рассчитываем, что 12-я Конференция будет в полной мере отвечать задачам, обозначенным в Статье XIV ДВЗЯИ, и на деле позволит продвинуться к общей цели – вступлению в силу этого Договора.

Со своей стороны будем активно участвовать в практической реализации содержащегося в заключительной декларации перечня мер по содействию вступлению в силу Договора.

Благодарю за внимание.