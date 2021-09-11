О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с председателем сирийского «Движения за национальное обновление» О.Наххасом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

24 сентября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял председателя сирийского «Движения за национальное обновление» Обейду Наххаса.

В ходе беседы состоялся заинтересованный обмен мнениями о развитии ситуации в Сирии и вокруг нее. Особое внимание было уделено перспективам продвижения политического урегулирования на основе резолюции 2254 СБ ООН. В этой связи с российской стороны была подтверждена необходимость уважения суверенитета, единства и территориальной целостности САР.