Политическая декларация, утвержденная в ходе первой министерской встречи Группы друзей в защиту Устава ООН, Нью-Йорк, 23 сентября 2021 года

Неофициальный перевод с английского языка

1. Мы, представители Алжира, Анголы, Республики Беларусь, Боливии, Камбоджи, Китая, Кубы, Корейской Народно-Демократической Республики, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Ирана, Лаосской Народно-Демократической Республики, Никарагуа, Государства Палестина, России, Сент-Винсент и Гренадин, Сирии и Венесуэлы, провели в Нью-Йорке, «на полях» недели высокого уровня 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций встречу на министерском уровне с целью оценки событий, произошедших на международной арене в последнее время, включая вызовы и угрозы непосредственно Уставу Организации Объединенных Наций, который лежит в основе принципа многосторонности, а также обмена мнениями о существующих, новых и зарождающихся проблемах, вызывающих коллективную обеспокоенность и представляющих общий интерес.

2. Напоминая о декларации, принятой на уровне послов в Нью-Йорке 6 июля 2021 года, вновь подтверждаем, что Устав Организации Объединенных Наций и сформулированные в нем цели и принципы являются непреходящими и универсальными, все они незаменимы не только с точки зрения сохранения и продвижения международного мира и безопасности, верховенства закона, экономического развития, социального прогресса и повсеместного соблюдения прав человека, но и для достижения более мирного, процветающего, справедливого и равноправного мира и порядка, основанного именно на тех правилах, которые изложены в этом универсальном и юридически обязывающем документе, ставшем исключительным достижением человечества и свидетельством веры в его самые лучшие устремления.

3. Обещаем не жалеть усилий для сохранения, продвижения и отстаивания ведущей роли и правомочности Устава Организации Объединенных Наций, ценность и актуальность которого как никогда очевидны и важны в свете текущих международных процессов. В этой связи выражаем решимость расширять деятельность Группы друзей за пределами штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, в особенности, в отделениях Организации Объединенных Наций в Женеве, Найроби и Вене, а также в штаб-квартирах специализированных учреждений ООН с целью продвижения наших общих усилий по обеспечению соблюдения и приверженности как букве, так и духу Устава Организации Объединенных Наций.

4. Выражаем серьезную обеспокоенность участившимися случаями использования односторонних подходов не только в ущерб многосторонности, но и международному сотрудничеству и солидарности, которые сейчас как никогда важно углублять, в том числе в контексте пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19, для выработки коллективных, всеохватывающих и эффективных решений общих проблем и угроз XXI века, в котором все мы взаимосвязаны. Таким образом, вновь заявляя о нашем решительном стремлении добиться возрождения многосторонности при центральной роли Организации Объединенных Наций, выражаем поддержку странам и народам, которые стали объектами односторонних и произвольных подходов в нарушение как заложенных в Устав Организации Объединенных Наций целей и принципов, так и основополагающих норм международного права, а также снова призываем уважать в полном объеме неотъемлемое право народов на самоопределение, а также территориальную целостность и политическую независимость всех стран.

5. Приглашаем тех членов международного сообщества, которые разделяют заложенные в Уставе Организации Объединенных Наций цели и принципы, а также идею о превосходстве законности над силой, ценности диалога, толерантности и солидарности, а также веру в эффективную и инклюзивную многосторонность с равноправным участием всех регионов и государств, независимо от их размеров, в ближайшее время рассмотреть возможность присоединения к нашей Группе друзей и/или поддержать данную Декларацию в рамках наших общих усилий по продвижению общей повестки, чтобы в конечном счете претворить в жизнь заложенные в Уставе Организации Объединенных Наций идеи и сделать так, чтобы никто не оставался в стороне и не был забыт.

Нью-Йорк, 23 сентября 2021 года