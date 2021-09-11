Об итогах первой встречи Диалога Россия-АСЕАН по вопросам, связанным с обеспечением безопасности ИКТ

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

23 сентября в формате видеоконференции состоялась первая встреча в рамках Диалога Россия-АСЕАН по вопросам, связанным с обеспечением безопасности информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), учрежденного в развитие профильного совместного заявления лидеров России и стран Ассоциации 2018 г.

Сопредседателями стали заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации О.В.Сыромолотов и Государственный секретарь Министерства почты и телекоммуникаций Королевства Камбоджа Сок Путхивутха.

В состав российской делегации вошли представители МИД России, Минобороны России, Минюста России, Минцифры России, ФСО России, Следственного комитета Российской Федерации и аппарата Совета Безопасности Российской Федерации. Делегации государств-членов АСЕАН были представлены экспертами профильных министерств и ведомств.

Повестка дня мероприятия включала вопросы взаимодействия России и государств-членов АСЕАН в сфере обеспечения безопасности ИКТ и самих ИКТ, в том числе на глобальных и региональных асеаноцентричных площадках.

В ходе встречи эксперты провели обстоятельный обмен мнениями по тематике сотрудничества в области ИКТ-безопасности, включая взаимодействие в рамках инициированных Россией глобальных инициатив – Рабочей группы ООН открытого состава по вопросам безопасности в сфере использования ИКТ и самих ИКТ 2021-2025 и Спецкомитета по разработке под эгидой ООН универсальной международной конвенции по противодействию использованию ИКТ в преступных целях, а также Международного союза электросвязи.

Российская сторона провела презентацию проекта Рабочего плана реализации основных направлений практического межведомственного сотрудничества России и государств-членов АСЕАН по вопросам, связанным с обеспечением безопасности ИКТ. Партнеры приветствовали данную инициативу.

Участники встречи высоко оценили ее результаты и договорились провести вторые консультации в рамках упомянутого Диалога в следующем году по возможности в очном формате, если позволит эпидемическая ситуация. Конкретные сроки будут согласованы по дипломатическим каналам.