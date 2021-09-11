Видеообращение Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова к Саммиту ООН по продовольственным системам, 24 сентября 2021 года

Российская Федерация последовательно выступает за решение проблемы голода и ликвидацию всех форм неполноценного питания. Считаем недопустимым, что на фоне взрывного развития науки и технологий миллионы людей в мире продолжают страдать и умирать от голода и болезней. К сожалению, и без того тяжелую ситуацию в этой области еще больше усугубляют рост числа и масштабов стихийных бедствий и конфликтов, распространение ограничительных мер в торговле, а также пандемия коронавируса COVID-19, поразившая все страны без исключения.

Нынешний Саммит даёт уникальную возможность оценить сильные и слабые стороны существующих продовольственных систем и определить основные направления их преобразования для построения мира без голода. Результатом изменений должно стать не только производство достаточного количества качественного продовольствия без нанесения дальнейшего ущерба окружающей среде и биологическому разнообразию, но и обеспечение его сохранности и доступности для всех категорий населения. Именно такой комплексный подход положен в основу Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Президентом России В.В.Путиным в январе 2020 г.

Как один из крупнейших производителей продовольствия и значимый участник мирового рынка сельхозпродукции Россия вносит заметный вклад в повышение уровня глобальной продовольственной безопасности.

Наша страна поддерживает усилия мирового сообщества в области гуманитарного реагирования и содействия международному развитию. Последовательно участвует в оказании продовольственной помощи, как по двусторонним каналам, так и по линии организаций системы ООН.

Одной из самых результативных форм помощи считаем реализацию проектов по школьному питанию. Находясь на стыке гуманитарной помощи и содействия развитию, они обеспечивают большой кумулятивный эффект. Совместно с ВПП осуществляем серию таких проектов на сумму более 120 млн долл.

Проведение национального диалога в рамках подготовки к нынешнему Саммиту объединило представителей органов власти, науки, бизнеса и НПО и позволило систематизировать отечественные отраслевые достижения последних лет и актуализировать профильные задачи, в т.ч. в области международного сотрудничества. Все эти элементы нашли свое отражение в национальном докладе, который озаглавлен «Навстречу Саммиту ООН по продовольственным системам» и размещён на сайте Саммита.

Считаем, что на страновом уровне было бы полезно сохранить механизм национальных диалогов для продолжения работы и после Саммита. Именно так мы рассчитываем поступить в России.

Хотел бы отметить, что даже самые амбициозные рекомендации Саммита рискуют остаться только на бумаге, если не будут приняты решения по координации последующей деятельности. Исходим из того, что главенствующая роль в этом процессе должна принадлежать правительствам при поддержке римских международных организаций – ФАО, ВПП и ИФАД – а также во взаимодействии с другими организациями системы ООН. Именно межправительственные организации имеют соответствующий мандат, необходимую экспертизу и инструментарий для выработки пользующихся международным консенсусом решений, а также потенциалом для оказания необходимого содействия нуждающимся странам.

Благодарю за внимание.