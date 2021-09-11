О встрече Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Республики Куба Б.Родригесом Паррильей

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

23 сентября в Нью-Йорке «на полях» 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Республики Куба Б.Родригесом Паррильей.

Состоялся обмен мнениями по актуальным аспектам развития двустороннего стратегического партнерства, в том числе в торгово-экономической сфере. Подчеркнут обоюдный настрой на углубление сотрудничества по приоритетным направлениям взаимодействия.

Б.Родригес выразил благодарность российской стороне за поставки на Кубу гуманитарной помощи, акцентировав, что это является истинным проявлением традиционных дружественных отношений между двумя странами.

Главы внешнеполитических ведомств отметили принципиальное неприятие практики применения противоречащих нормам международного права односторонних санкций, высказались в поддержку основополагающих целей и принципов Устава ООН. Подтвердили солидарную позицию о необходимости незамедлительной отмены торгово-экономической и финансовой блокады острова со стороны США.