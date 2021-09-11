О встрече Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Королевства Саудовская Аравия Ф.Бен Фарханом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

23 сентября «на полях» 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась встреча главы российского внешнеполитического ведомства С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Королевства Саудовская Аравия Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом.

Главы внешнеполитических ведомств подробно обсудили приоритетные вопросы поступательного наращивания взаимовыгодных российско-саудовских отношений. Подтвердили обоюдный настрой Москвы и Эр-Рияда на продолжение совместной работы, призванной придать многоплановому межгосударственному взаимодействию характер стратегического партнерства. Подчеркнули важность выполнения достигнутых ранее на высшем уровне договоренностей о развитии двустороннего сотрудничества в различных областях.

Значительное внимание было уделено укреплению координации между Россией и КСА по широкому спектру вопросов международной и региональной проблематики, включая положение дел в Йемене, Сирии и зоне Персидского залива.