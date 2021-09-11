Об участии заместителя Министра иностранных дел России С.В.Вершинина в министерской встрече «Группы двадцати» по Афганистану

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

22 сентября в Нью-Йорке «на полях» 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинин принял участие в виртуальной встрече высокого уровня «Группы двадцати» под председательством Италии по Афганистану.

Участники отметили важность координации подходов международного сообщества к урегулированию ситуации в Афганистане и решению насущных проблем. Подчеркнута, среди прочего, необходимость незамедлительной гумпомощи населению страны и беспрепятственного доступа для предотвращения гуманитарной катастрофы.

В своем выступлении С.В.Вершинин акцентировал принципиальную значимость эффективного реагирования на вызовы в Афганистане, в т.ч. купирования тер- и наркоугроз, а также международного содействия восстановлению страны и своевременного перевода финансовых средств. Отметил особую важность усилий по нацпримирению при содействии расширенной «тройки» по Афганистану, а также Московского формата.