О встрече Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с главами МИД стран Центральной Америки

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

23 сентября «на полях» 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с министрами иностранных дел и представителями руководства МИД Белиза, Гватемалы, Гондураса, Доминиканской Республики, Коста-Рики, Никарагуа, Панамы, Сальвадора.

Выражено взаимное стремление к продвижению сотрудничества в многостороннем формате между Россией и странами региона, приданию таким контактам регулярного и прагматичного характера в интересах укрепления политического диалога и взаимодействия в достижении целей устойчивого развития. Участники встречи отметили необходимость укрепления многосторонности в мировых делах, центральной координирующей роли ООН, соблюдения общепризнанных норм международного права. Акцентирована важность объединения усилий мирового сообщества по противодействию пандемии новой коронавирусной инфекции.

Состоялось подписание Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Белиза об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан Российской Федерации и граждан Белиза.