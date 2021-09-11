О встрече Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, заместителем Председателя Европейской комиссии Ж.Боррелем

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

23 сентября Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров встретился с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, заместителем Председателя Европейской комиссии Ж.Боррелем «на полях» 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

В ходе беседы обсужден широкий круг актуальных региональных вопросов, включая ситуацию в Афганистане, на Украине и в Мали, а также вокруг СВПД и БВУ.

Затронуты также состояние и перспективы отношений Россия-ЕС.