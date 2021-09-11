О встрече Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Японии Т.Мотэги

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23 сентября состоялась беседа Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Японии Т.Мотэги «на полях» 76-й сессии Генассамблеи ООН.

В ходе беседы был проведен обмен мнениями по актуальным вопросам российско-японских отношений. Министры обсудили перспективы реализации договоренности лидеров о комплексном развитии двусторонних связей в целях их вывода на качественно новый уровень, включая расширение взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической области.