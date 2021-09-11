Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с очередным санкционным законопроектом против российских официальных лиц и общественных деятелей

С каждым разом становится все сложнее предугадать, какого рода внутриполитические упражнения антироссийской направленности предпримут энтузиасты на Капитолийском холме. Недавно стало известно об очередных поправках, предполагающих возможность введения ограничений против ряда российских государственных и общественных деятелей в привязке к одиозному «Закону С.Магнитского».

Откровенно говоря, комментировать подобного рода инициативы, которые, кстати, пока что не обличены в форму закона, считаем преждевременным. По всей видимости, все, что сейчас происходит в Вашингтоне, является следствием острого «кадрового голода», прежде всего в части, касающейся специалистов по нашей стране. Только люди, совсем не представляющие себе российские реалии, могли составить подобный перечень лиц в привязке к тематике, к которой никто из них не имеет и не может иметь ни прямого, ни косвенного отношения.

Хотели бы вновь предостеречь Вашингтон от необдуманного шага на «санкционном треке».