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23.09.2120:03

Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе переговоров с Министром иностранных дел Японии Т.Мотэги «на полях» Генеральной Ассамблеи ООН, Нью-Йорк, 23 сентября 2021 года

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Разделяю Ваш настрой. Ценим нашу взаимную заинтересованность развивать торгово-экономическое, гуманитарное сотрудничество и взаимодействие на внешнеполитической арене.

Поздравляем японских соседей с чётким и успешным проведением Олимпийских и Параолимпийских игр в Токио. Наша делегация – мне рассказывали и спортсмены, и тренеры, и врачи, и официальные лица – чувствовала себя как дома.

Но сразу после этих крупнейших международных мероприятий у вас началась новая политическая кампания. Предстоят выборы нового председателя Либерально-демократической партии. Слышал, что в этих выборах активно участвуют наши с Вами бывшие коллеги Ф.Кисида и Т.Коно. Передавайте им от меня привет и пожелания успехов во всех начинаниях.

 

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