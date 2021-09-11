Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе переговоров с Министром иностранных дел Японии Т.Мотэги «на полях» Генеральной Ассамблеи ООН, Нью-Йорк, 23 сентября 2021 года

Разделяю Ваш настрой. Ценим нашу взаимную заинтересованность развивать торгово-экономическое, гуманитарное сотрудничество и взаимодействие на внешнеполитической арене.

Поздравляем японских соседей с чётким и успешным проведением Олимпийских и Параолимпийских игр в Токио. Наша делегация – мне рассказывали и спортсмены, и тренеры, и врачи, и официальные лица – чувствовала себя как дома.

Но сразу после этих крупнейших международных мероприятий у вас началась новая политическая кампания. Предстоят выборы нового председателя Либерально-демократической партии. Слышал, что в этих выборах активно участвуют наши с Вами бывшие коллеги Ф.Кисида и Т.Коно. Передавайте им от меня привет и пожелания успехов во всех начинаниях.