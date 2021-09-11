О беседе Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики Ф.Микдадом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

23 сентября в Нью-Йорке «на полях» 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров провел беседу с Министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики Фейсалом Микдадом.

Состоялся обмен мнениями о развитии ситуации в Сирии и вокруг нее с акцентом на перспективы дальнейшего продвижения политического процесса на основе резолюции 2254 СБ ООН, включая деятельность межсирийского Конституционного комитета в Женеве. В этой связи с российской стороны была подтверждена принципиальная позиция в поддержку безусловного уважения суверенитета, единства и территориальной целостности САР, законного права сирийцев самостоятельно определять будущее своей страны.

В конструктивном и заинтересованном ключе состоялось обсуждение некоторых практических вопросов дальнейшего укрепления российско-сирийских двусторонних отношений.