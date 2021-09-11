О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации А.В.Грушко с Послом Итальянской Республики в Российской Федерации П.Терраччано

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

23 сентября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.В.Грушко принял Посла Итальянской Республики в Российской Федерации П.Терраччано в связи с завершением его дипломатической миссии в России.

Заместитель Министра отметил личный вклад П.Терраччано в укрепление российско-итальянского сотрудничества и поддержание позитивной динамики взаимодействия между двумя странами. Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня, а также европейским делам.