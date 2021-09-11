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23.09.2118:56

О беседе Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Председателем 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН А.Шахидом

1881-23-09-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

23 сентября Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров провел встречу с Председателем 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН А.Шахидом.

Состоялось обстоятельное обсуждение различных аспектов деятельности Генассамблеи, а также ряда сюжетов, рассматриваемых на
ее «площадке». Отмечена важность выстраивания работы ГА вокруг объединительной повестки дня при учете интересов всех государств-членов, а также при строгом соблюдении принципа «разделения труда» между основными органами всемирной Организации.

В ходе встречи стороны также подтвердили обоюдную приверженность центральной координирующей роли ООН в мировых делах, акцентировали необходимость неукоснительного следования целям и принципам ее Устава. Министр выразил настрой России на всемерное содействие повышению эффективности и авторитета Генассамблеи.

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