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23.09.2118:54

Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с развитием ситуации в Судане

1880-23-09-2021

Внимательно следим за развитием ситуации в Судане. С глубокой озабоченностью восприняли сообщения о предпринятой в ночь с 20 на 21 сентября в Хартуме попытке военного переворота. По поступающей информации, организаторы заговора арестованы. На данный момент обстановка в суданской столице остается спокойной.

В связи с этим подтверждаем поддержку усилий Верховного (Суверенного) Совета, а также действующего гражданского правительства Судана по укреплению мира и стабильности в республике. Призываем все политические силы этой страны к урегулированию существующих противоречий мирными средствами на основе широкого национального диалога и к отказу от действии, которые могут привести к эскалации напряженности в суданском обществе. Рассчитываем, что дружественный нам Судан успешно преодолеет сложности, связанные с нынешним переходным этапом своего развития.

Посольство России в Хартуме принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности российских граждан, находящихся в Судане.

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