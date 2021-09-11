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23.09.2118:36

О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации М.Л.Богданова с Послом Турецкой Республики в Москве М.Самсаром

1879-23-09-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

23 сентября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Турции в Москве Мехмета Самсара.

В ходе беседы состоялся углублённый обмен мнениями по складывающейся ситуации в регионе Ближнего Востока с акцентом на проблематику урегулирования кризиса в Сирии в соответствии с принципами международного права и положениями Устава ООН.

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