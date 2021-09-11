О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации М.Л.Богданова с Послом Турецкой Республики в Москве М.Самсаром

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

23 сентября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Турции в Москве Мехмета Самсара.

В ходе беседы состоялся углублённый обмен мнениями по складывающейся ситуации в регионе Ближнего Востока с акцентом на проблематику урегулирования кризиса в Сирии в соответствии с принципами международного права и положениями Устава ООН.