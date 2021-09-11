О встрече Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Министром иностранных и европейских дел Словакии И.Корчоком

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

23 сентября в Нью-Йорке «на полях» 76-й сессии ГА ООН состоялась встреча Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных и европейских дел Словацкой Республики Иваном Корчоком.

Обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений, перспективы их дальнейшего развития. Затронута также представляющая взаимный интерес международная проблематика, включая общеевропейское сотрудничество и повестку дня текущей сессии ГА ООН.