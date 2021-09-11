О встрече Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Президентом Многонационального Государства Боливия Луисом Арсе Катакорой

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

23 сентября в Нью-Йорке «на полях» 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Президентом Боливии Л.Арсе Катакорой.

Подтвержден курс на всестороннее укрепление многоплановых российско-боливийских связей. Особое внимание уделено ключевым аспектам развития двустороннего политдиалога и сотрудничества в международных делах. Подчеркнуты приверженность России и Боливии центральной роли ООН, принципам международного права, суверенитета государств и невмешательства в их внутренние дела.

Обсуждены вопросы взаимодействия в торгово-экономической сфере, включая перспективы реализации крупных инвестиционных проектов, возможности наращивания культурно-гуманитарных обменов. Отмечен обоюдный настрой на расширение совместной работы по противодействию пандемии COVID-19.