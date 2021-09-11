Об участии заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина в первой министерской встрече Группы друзей в защиту Устава ООН

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

23 сентября «на полях» недели высокого уровня 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинин принял участие во встрече Группы друзей в защиту Устава ООН, созданной по инициативе венесуэльских партнеров.

Представители 18 государств-членов Группы подчеркнули важность укрепления центральной координирующей роли ООН в мировых делах, а также недопустимости нарушения основополагающих норм и принципов международного права, закрепленных, прежде всего, в Уставе всемирной Организации. Условились наращивать взаимодействие в рамках Группы друзей на различных международных площадках.

По итогам встречи была принята совместная политическая декларация, в которой отражены общие подходы участников Группы к проблематике неукоснительного соблюдения общепризнанных международно-правовых основ при решении актуальных глобальных и региональных проблем.