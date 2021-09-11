Госпожа Председатель,

Двадцать лет назад в Дурбане международное сообщество сделало важный шаг в определении всеобъемлющих подходов к борьбе с различными проявлениями расизма, расовой дискриминации и ксенофобии. Согласование решений Дурбана шло непросто, но достигнутый результат, как и итоги обзорной конференции 10 лет спустя, давали надежду на то, что такое зло, как расизм, может быть побеждено.

С того времени мы стали свидетелями многих серьезных перемен в мире, однако расизм, расовая дискриминация и связанная с ними нетерпимость, прежде всего в отношении лиц африканского происхождения, никуда не исчезли. Эта проблема уходит глубоко своими корнями в постыдное колониальное прошлое. К сожалению, усилия международного сообщества по исправлению этой вопиющей исторической несправедливости до сих пор не увенчались успехом. Напротив, в отдельных государствах дискриминация и нетерпимость в отношении лиц африканского происхождения приняли системный характер, поразив всю систему государственной власти.

Госпожа Председатель,

Российская Федерация ведет последовательную и многовекторную работу как на международных площадках, так и по двусторонней линии в целях содействия реализации решений Дурбанской декларации и Программы действий.

Российская Федерация неизменно голосует в пользу резолюций Генассамблеи ООН, посвященных проблематике ликвидации расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости.

В рамках своего взаимодействия с Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека Российская Федерация придает особое значение проблематике борьбы с расизмом и расовой дискриминацией. В этих целях на ежегодной основе Российская Федерация направляет часть средств из своего добровольного взноса в бюджет УВКПЧ на поддержку деятельности механизмов, а также проектов и программ в сфере противодействия расизму, включая Рабочую группу экспертов по лицам африканского происхождения и финансирование проведения мероприятий, предусмотренных международным 10-летием лиц африканского происхождения.

Россия подтверждает неизменность своей поддержки деятельности механизмов, созданных в целях реализации решений Дурбанской декларации и Программы действий, в том числе Рабочей группы экспертов по лицам африканского происхождения. Приветствуем учреждение в августе 2021 г. Постоянного форума по вопросам лиц африканского происхождения и желаем ему успешной реализации возложенного на него мандата.

Госпожа Председатель,

Хотели бы отметить, что Россию и Африку связывают узы традиционно дружественных отношений, сложившихся в период совместной борьбы против колониализма. Россия последовательно поддерживала национально-освободительное движение народов Африки, внесла существенный вклад в становление молодых государств и развитие их экономики.

На современном этапе истории продолжаем развивать многоплановое сотрудничество с африканскими партнерами. И делаем это в интересах достижения стабильности и процветания в африканском регионе, а, следовательно, обеспечения достойной жизни для каждого отдельного человека. При этом мы руководствуемся такими ценностями, как справедливость, равенство, уважение права народов самостоятельно определять свою судьбу.

Мы убеждены, что главное богатство африканского континента – это талантливые люди. Мы отмечаем устремлённость самих народов африканских стран двигаться вперёд и двигаться как можно быстрее. В этой связи призываем международное сообщество мобилизовать усилия по восстановлению исторической справедливости в отношении лиц африканского происхождения и содействию наиболее полному раскрытию их потенциала.