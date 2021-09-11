О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с назначенным Послом Республики Союз Мьянма в Российской Федерации Лвин У

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

23 сентября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял назначенного Посла Республики Союз Мьянма в Российской Федерации Лвин У, который вручил копии верительных грамот.

В ходе состоявшейся беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-мьянманских отношений.