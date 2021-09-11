Об участии Министра иностранных дел России С.В.Лаврова во встрече глав внешнеполитических ведомств постоянных членов СБ ООН

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

22 сентября Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров принял участие в традиционной встрече глав внешнеполитических ведомств пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН с Генеральным секретарем всемирной Организации А.Гутеррешем в Нью-Йорке. Мероприятие состоялось «на полях» недели высокого уровня 76-й сессии Генассамблеи ООН.

Были рассмотрены актуальные вопросы повестки дня СБ с акцентом на текущую ситуацию в Афганистане. Участники переговоров подчеркнули неотложную необходимость оказания бесперебойного гуманитарного содействия ИРА и странам-реципиентам беженцев, недопустимость расползания террористической и наркотической угроз по региону.

В ходе встречи С.В.Лавров также акцентировал императив поиска коллективных ответов на вызовы и угрозы современности с опорой на Устав ООН и другие нормы международного права. Подчеркнул, что на постоянных членов Совета в этой связи возложена особая ответственность перед всем мировым сообществом.