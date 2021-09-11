О встрече Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Министром иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании Э.Трасс

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

22 сентября «на полях» 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась встреча Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании Э.Трасс.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили текущее состояние двусторонних отношений. С российской стороны вновь констатированы отсутствие прогресса в решении проблем, препятствующих возобновлению полноформатного политического диалога, сохраняющееся нежелание Лондона выстраивать межгосударственные связи на основе равноправия и взаимного уважения интересов.

С.В.Лавров особо подчеркнул непреложность отказа британской стороны от провокационной деятельности у российских границ, создающей реальную угрозу региональной безопасности. Призвал Лондон к ответственному сотрудничеству и конкретным действиям для формирования в двустороннем взаимодействии позитивной повестки.

Состоялся также обмен мнениями по ряду актуальных международных и региональных проблем.