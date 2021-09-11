О встрече Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Польши, Действующим председателем ОБСЕ в 2022 году З.Рау

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

22 сентября «на полях» недели высокого уровня 76-й сессии ГА ООН (21-27 сентября) состоялась рабочая встреча Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Польши З.Рау, который в следующем году возглавит ОБСЕ в качестве ее Действующего председателя.

Состоялся обмен мнениями относительно состояния дел в Организации и подходов к решению стоящих перед ней задач. С российской стороны основное внимание было уделено обсуждению возможностей для повышения эффективности Организации с целью восстановления ее роли как площадки равноправного диалога и конструктивного взаимодействия в рамках объединительной повестки дня. Выражена надежда, что польское председательство будет этому содействовать.

На переговорах были также затронуты некоторые вопросы российско-польских отношений.