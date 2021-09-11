О встрече Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Министром иностранных дел и Министром обороны Ирландии С.Ковени

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

22 сентября «на полях» 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась встреча Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел и Министром обороны Ирландии С.Ковени.

В ходе беседы были предметно обсуждены вопросы российско-ирландских отношений. Подчеркнута готовность российской стороны к продолжению сотрудничества, основанного на равноправии и взаимном учете интересов. Подтвержден обоюдный настрой на результативное проведение намеченного на декабрь с.г. в Дублине 13-й сессии двустороннего Межправительственного комитета по развитию делового сотрудничества.

В контексте председательства Ирландии в сентябре с.г. в СБ ООН стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня с акцентом на обстановку в Афганистане, сирийское урегулирование, СВПД.