О встрече Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Египта С.Шукри

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

22 сентября состоялась встреча Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Арабской Республики Египет С.Шукри в Нью-Йорке «на полях» 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Были рассмотрены вопросы дальнейшего развития российско-египетских отношений. Отмечена необходимость поддержания повышенной динамики двусторонних контактов, важную роль в которых играет налаженный доверительный диалог между лидерами двух дружественных стран. Подчеркнута обоюдная уверенность в том, что вступивший в силу в январе 2021 года Договор о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве между Россией и Египтом позволит обеспечить укрепление взаимодействия в торгово-экономической, гуманитарной и других сферах.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран обменялись мнениями по актуальным аспектам положения на Ближнем Востоке и Севере Африки с акцентом на ситуации в Ливии и Сирии, а также в палестино-израильском урегулировании. Выражен обоюдный настрой Москвы и Каира на углубление внешнеполитической координации, в том числе в рамках ООН и на других международных площадках.