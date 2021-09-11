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23.09.2102:26

О встрече Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Генеральным секретарем НАТО Й.Столтенбергом

1867-23-09-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

22 сентября «на полях» 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров провел встречу с Генеральным секретарем Организации Североатлантического договора Й.Столтенбергом.

Обсуждено текущее состояние отношений Россия-НАТО.

С российской стороны в твердой форме внимание было вновь привлечено к нашим конкретным предложениям по деэскалации и снижению напряженности вдоль линии соприкосновения.

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