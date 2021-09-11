О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина со Специальным представителем Генерального секретаря ООН по детям и вооруженному конфликту В.Гамбой

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

22 сентября «на полях» недели высокого уровня 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинин провел встречу со Специальным представителем Генерального секретаря ООН по детям и вооруженному конфликту В.Гамбой.

Состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам сотрудничества в сфере предотвращения нарушений в отношении детей сторонами вооруженных конфликтов в различных регионах мира.

В этом контексте были затронуты вопросы положения в Афганистане, Сирии, ЦАР и странах Сахеля.

Обсуждалась деятельность профильной Рабочей группы Совета Безопасности ООН.

Были намечены планы по дальнейшему расширению сотрудничества в сфере выполнения резолюции СБ ООН по детской тематике.